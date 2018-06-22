Минниханов: Благодаря нефтяникам Татарстан сохраняет положительные темпы роста экономики

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Компания «Татнефть» в 2017 году успешно выполнила все задачи года в соответствии со «Стратегией 2025». Об этом на годовом общем собрании акционеров сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Он отметил основные достижения компании в сфере нефтедобычи и нефтепереработки. Глава республики подчеркнул, что в предыдущие годы темп роста нефтедобычи по компании — 105,3 процента — был одним из самых высоких среди отечественных нефтедобывающих компаний. Участие России в соглашении с ОПЕК позволило обеспечить рост цен на углеводороды, отметил Минниханов.
Налоговая нагрузка по предприятиям топливно-энергетического комплекса достигла более 45 процентов, что на 10 процентных пунктов выше, чем в 2016 году.
«Отмечу, что за последние пять лет компании „Татнефть“ удалось сдержать рост удельных затрат на добычу нефти, суммарный рост составил около трех процентов при среднеотраслевом показателе 33 процента», — отметил Минниханов.
Татнефть проводит ежедневную системную научно-исследовательскую и инженерную работу по повышению нефтеотдачи пластов, развитию потенциала ресурсной базы. Компания вывела в режим промышленной разработки запасы, которые еще 10 — 15 лет лет назад считались трудноизвлекаемыми, подчеркнул глава республики.
«Во многом благодаря нефтяникам Татарстан сохраняет положительные темпы роста экономики», — отметил Президент РТ.
По его словам, благодаря деятельности нефтяной компании на высоком уровне остаются инвестиции в основной капитал.
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