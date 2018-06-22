Беспилотник «Яндекса» совершил первую поездку из Москвы в Казань

Автомобиль преодолел расстояние в 780 километров за 11 часов.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Беспилотный автомобиль, разработкой которого занимается приложение для заказа такси «Яндекс.Такси», совершил первую большую поездку — из Москвы в Казань. Об этом сообщается в официальной группе сервиса в социальной сети «Вконтакте».

Беспилотный автомобиль проехал расстояние в 780 километров за одиннадцать часов. Основной задачей поездки стало испытание транспортного средства на загородной трассе в разнообразных дорожных и погодных условиях, говорится в сообщении.

При этом во время поездки в водительском кресле находился пилот-испытатель, который в любую минут был готов принять управление на себя. Однако на 99 процентов она прошла в автоматическом режиме.