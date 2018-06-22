Леонов: В Министерстве по делам молодежи РТ будут работать около 40 человек

Новое ведомства получит отдельное здание, рассказал министр спорта Татарстана.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Министерстве по делам молодежи РТ будут работать около 40 человек, рассказал ИА «Татар-информ» министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Ранее стало известно, что в республике произошло разделение Министерства по делам молодежи и спорту на два ведомства — Министерство спорта и Министерство молодежи. Главой нового ведомства стал Дамир Фаттахов.

Как рассказал Леонов, сейчас идут регламентные процедуры по разделению министерства.

«Сейчас мы все, что связано с отраслью молодежной политики, будем передавать в новое ведомство. Там достаточно большое количество программ, подведомственные учреждения, в течение ближайших нескольких недель мы все эти процессы начнем и завершим», — добавил министр спорта.

Леонов отметил, что в структуре прежнего министерства в направлении молодежной политики было задействовано 9 человек, в новом ведомстве штат увеличится ориентировочно до 40 сотрудников, что потребует отдельного здания.