Больше 20 процентов российских туристов изъявили желание снова посетить Казань после ЧМ

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Наибольший интерес российские путешественники проявили к Казани – о желании поехать в столицу Татарстана после мундиаля заявили 24 процента опрошенных, сообщает сервис путешествий OneTwoTrip.
Представители сервиса путешествий провели опрос пользователей, чтобы понять, как чемпионат мира по футболу изменил отношение россиян к принимающим его городам. Результаты исследования оказались весьма оптимистичными – 82 процента респондентов заявили о том, что ЧМ поднял их интерес к внутреннему туризму.
Второе место по популярности в этом рейтинге занял Калининград (20 процентов), третье – Сочи (19 процентов). Минимальное количество ответов досталось Волгограду, Саранску и Самаре.
Директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов отметил, что по окончанию чемпионата мира некоторые города его проведения могут рассчитывать на существенное увеличение туристического потока.
88 процентов респондентов также отметили, что в будущем необходимо проводить подобные мероприятия в России. Главным плюсом чемпионата мира они назвали появление новой инфраструктуры (36 процентов). Также опрошенные отметили, что такие мероприятия нужно проводить, потому что они меняют мировоззрение населения страны (26 процентов ответов).
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань заняла шестое место среди городов ЧМ по числу зрителей на сотню жителей.
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