В Нижнекамске отметили День памяти и скорби

На митинг собрались представители предприятий и образовательных организаций, работники муниципалитета, общественники, ветераны.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Сотни жителей Нижнекамска собрались сегодня у монумента Победы в Нижнекамске встретить скорбную дату – 77 лет с начала Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Среди участников – представители предприятий и образовательных организаций, работники муниципалитета, общественники, ветераны. Выступая перед собравшимися, ветеран Анас Хайруллин напомнил исторические факты – как пограничники первыми вступали в бой с фашистами и как воевали под Сталинградом. Ветеран вспомнил, что даже хоронить солдат тогда было некому.





Военный комиссар Фарид Мингариев отметил, что четырнадцатилетние парни по 8 – 12 часов стояли у станков и в партизанских отрядах с оружием в руках боролись против фашистских захватчиков.



Как отметили в своих выступлениях депутат Госсовета РТ Ильсия Мезикова и директор политехнического колледжа Татьяна Куприянова, задача молодого поколения – донести память о войне до потомков, до тех времен, когда в живых не останется ни одного участника войны.

Участница движения «Волонтеры Победы» Лиза Сперанская рассказала, что для нее это памятная дата. Ее прадедушка воевал и погиб на войне, но у девушки о нем остались воспоминания ее бабушек, есть фотографии, много историй и справок. По словам Лизы, главная цель «Волонтеров Победы» – воспитать молодежь, а также помогать ветеранам. Добровольцы навещают их, ходят в магазин, помогают с уборкой.