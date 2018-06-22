В Иннополисе пройдет «Летний кампус Президентской академии»

Рекомендуем
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). С 15 по 26 июля в Иннополисе будет проходить ежегодный седьмой международный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов «Летний кампус Президентской академии», сообщает руководитель пресс-службы РАНХиГС.
Темой «Летнего кампуса» в этом году будет «Предпринимательство в культуре и сфере развлечений».
Во время мероприятия по традиции выступят ректор Президентской академии Владимир Мау, Президент РТ Рустам Минниханов, ведущие российские и зарубежные ученые, представители бизнеса мирового уровня и многие другие.
Следующая новость
Организация «КОС и Г» и унитарное предприятие «УК ЖКХ» не выплатили 86 сотрудникам зарплату за март и апрель.
В Национальном музее РТ пережившие войну рассказали подрастающему поколению о пережитых тяготах.
Максимальная температура воздуха в воскресенье днем составит 33 градуса тепла.
Зампредседателя Госсовета РТ надеется, что компромисс по этому вопросу будет найден.
Министр спорта Татарстана поздравил Дамира Фаттахова с назначением на должность министра по делам молодежи РТ.
«Татнефть» в прошлом году выполнила все задачи года в соответствии со «Стратегией 2025».
Общая сумма налоговых начислений компании составила более 300 млрд рублей.
Сотрудники Роспотребнадзора проверили свыше пяти тысяч гостиниц и хостелов на территории республики.
Юных гостей и жителей Казани приглашают на «Детский Сабантуй», который пройдет 23 июня в 10.00 в парке «Калейдоскоп».
Новое ведомства получит отдельное здание, рассказал министр спорта Татарстана.
Единственным напоминанием о том, что где-то рядом проходит событие мирового значения, в городе стала цветочная композиция в виде футбольного мяча.
Темой мероприятия в 2018 году будет «Предпринимательство в культуре и сфере развлечений»
Накануне митрополит Казанский и Татарстанский Феофан встретился с Хисако Такамадо в Благовещенском соборе.
Гости столицы Татарстана вытащили мужчину на берег при помощи веревки.
Татарстанскую продукцию поставляют не только на российский рынок, но и в 50 зарубежных стран.
Сегодня в технополисе прошел совместный рейд приставов и налоговой инспекции по взысканию задолженностей.
Интервью с главой Госжилфонда при Президенте РТ выйдет на сайте sntat.ru 23 июня.
Несколько дней назад компания «Челны-Мясо» наклеила на свою мясную продукцию из свинины рекламный стикер с надписью «халяль».
Вопрос об изменениях в пенсионном законодательстве будет рассмотрен на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.
Названы самые популярные города Чемпионата мира-2018 по числу зрителей матчей на 100 жителей.
22 июняПервый татарин в Каннах Айдар Шарипов: “Почему татарстанское кино не может выйти на другой уровень – потому что люди работают для узкого мира»