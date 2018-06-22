В Иннополисе пройдет «Летний кампус Президентской академии»

Темой мероприятия в 2018 году будет «Предпринимательство в культуре и сфере развлечений»

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). С 15 по 26 июля в Иннополисе будет проходить ежегодный седьмой международный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов «Летний кампус Президентской академии», сообщает руководитель пресс-службы РАНХиГС.

Темой «Летнего кампуса» в этом году будет «Предпринимательство в культуре и сфере развлечений».

Во время мероприятия по традиции выступят ректор Президентской академии Владимир Мау, Президент РТ Рустам Минниханов, ведущие российские и зарубежные ученые, представители бизнеса мирового уровня и многие другие.