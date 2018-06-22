Шинный комплекс «Татнефти» реализовал рекордные 13 млн шин

Татарстанскую продукцию поставляют не только на российский рынок, но и в 50 зарубежных стран.

(Альметьевск, 22 июня, «Татар-информ»). Шинный комплекс ПАО «Татнефть» реализовал более 13 млн шин в 2018 году. Об этом рассказал гендиректор компании Наиль Маганов на годовом общем собрании акционеров.

Объем реализации шинного комплекса группы компаний ПАО «Татнефть» в отчетном году достиг рекордного значения — более 13 млн шин. Шины поставляют на внутренний рынок России, а также на экспорт — в 50 стран, сообщил глава татарстанской компании.

Компания планирует и дальше наращивать объемы производства «Нижнекамскшины», повышать доходность за счет освоения новых рыночных ниш, высокого качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции, укрепления позиционирования шинных брендов и эффективных маркетинговых программ, отметил Маганов.

«У меня на „джипе“ тоже стоят шины „КАМА“ и никакие другие. К чему призываю всех остальных», — отметил глава компании.

Нефтехимический комплекс компании также обеспечивает производство высококачественного техуглерода, более 50 процентов которого направляется на собственное шинное производство, напомнил Маганов.