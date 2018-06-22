Гости столицы Татарстана вытащили мужчину на берег при помощи веревки.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Болельщики из Колумбии спасли на Казанке тонущего мужчину. Видео об этом выложил на своей странице в социальной сети турист из Испании.

Автор ролика рассказал, что в момент инцидента все участники сидели на набережной в кафе. В какой-то момент мужчина, сидевший за соседним столиком, разделся и прыгнул в реку. Гости из Колумбии решили, что это розыгрыш, однако потом увидели, что мужчина начал тонуть. Тогда колумбийцы поспешили на помощь.

На кадрах видно, как колумбийцы при помощи веревки помогают мужчине выбраться из воды.