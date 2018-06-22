Принцессе Японии в Казани подарили образ Богородицы «Казанский»

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Фото: tatmitropolia.ru
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В рамках встречи принцессы Японии Хисако Такамадо и митрополита Казанского и Татарстанского Феофана в Благовещенском соборе Казанского кремля гостье был преподнесен в подарок образ Богородицы «Казанский», сообщает пресс-служба Казанской епархии.
Для принцессы Японии была проведена экскурсия в Благовещенском соборе, после чего глава Татарстанской митрополии преподнес Хисако Такамадо издание, посвященное Казанской иконе Божией Матери.
Кроме того, она посетила Казанско-Богородицкий мужской монастырь и площадку, где ведется строительство воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери.
Госпожа Такамадо является почетным председателем Японской ассоциации футбола и прибыла в Казань в рамках Чемпионата мира по футболу с участием сборной Японии, которая в эти дни находится в Татарстане.
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