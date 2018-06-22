Предприниматели технополиса «Новая Тура» задолжали налоговой инспекции больше 2,5 млн рублей

Сегодня в технополисе прошел совместный рейд приставов и налоговой инспекции по взысканию задолженностей.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Долг по налогам и страховым взносам предпринимателей технополиса «Новая Тура» составляет более 2,5 миллионов рублей. Об этом сегодня рассказал государственный налоговый инспектор межрайоной ФНС России №8 Сергей Маврин во время совместного рейда налоговой инспекции с судебными приставами-исполнителями.

«Сегодня будет проводиться рейд совместно с судебными приставами по должникам технополиса "Новая Тура". Мы имеем долги по налогам и сборам – всего 2 млн 639 тысяч, из них страховых взносов 134 тысячи рублей и налоговых платежей на 2,5 млн рублей. Общее количество задолжавших налогоплательщиков – 358», – рассказал налоговый инспектор.

Подобные совместные рейды ведомств проводятся раз в неделю. В основном долги предпринимателей составляют 10-50 тысяч рублей, но есть и те, кто задолжал крупные суммы достигающие полутора миллиона.

«Данные рейды проводятся в систематичном порядке, то есть мы регулярно выезжаем совместно с представителями налоговой инспекции. Должники как правило погашают задолженности на месте, редко бывают случаи, когда должники доводят ситуацию до изъятия имущества», – старший судебный пристав Зеленодольского районного отдела судебных приставов Альбина Афлетонова.

Судебные приставы часто не могут застать должников по адресу регистрации, поэтому выезжают в места их торговли, где просят погасить задолженность с помощью специального терминала или накладывают арест на имущество.



