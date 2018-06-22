Главное
Две организации из Нурлата задолжали работникам 1,2 млн рублей зарплаты

Татар-информ

22 июня 2018, 12:20

Экономика и финансы

КАМАЗ начнет создание электробусов-беспилотников в 2019 году

Рекомендуем

Фото: Михаил Захаров/архив

Тестовый беспилотник КАМАЗа будет курсировать по казанской набережной до окончания ЧМ.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В 2019 году КАМАЗ собирается начать конструкторскую разработку новых беспилотных электробусов на 12 мест. Система получит наименование ШАТЛ — (Широко Адаптивная Транспортная Логистика) модели 1221. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по развитию и инновационным продуктам ПАО «КАМАЗ» Фирдауса Кабирова.

Тестовый запуск беспилотной разработки предприятие показало еще 12 июня на казанской спецдороге.

«Это прототип „А“, следующий будет „B“. Мы приступим к прототипу „В“ после окончания первого этапа в этом году. На следующий год уже будем (приступать — прим. Т-и). „В“ — это уже конструкторская разработка с учетом технологических особенностей и будущего освоения в производстве», — рассказал журналистам Кабиров. 

Специальный участок дороги для демонстрации возможностей беспилотника длиной 650 метров находится на казанской набережной. Во время проведения мундиаля все желающие могут прокатиться на нем. Необычное транспортное средство ежедневно провозит до полутысячи людей и вызывает повышенный интерес у иностранных туристов, отметил Фирдаус Кабиров.

 

 

Следующая новость

Минниханов: Благодаря нефтяникам Татарстан сохраняет положительные темпы роста экономики
Новости дня
14:10
Беспилотник «Яндекса» совершил первую поездку из Москвы в Казань
14:09
Две организации из Нурлата задолжали работникам 1,2 млн рублей зарплаты

Организация «КОС и Г» и унитарное предприятие «УК ЖКХ» не выплатили 86 сотрудникам зарплату за март и апрель.

13:49
«К страху добавился голод»: В Казани прошла акция «Свеча памяти»

В Национальном музее РТ пережившие войну рассказали подрастающему поколению о пережитых тяготах.

13:44
В Татарстане ожидается 30-градусная жара

Максимальная температура воздуха в воскресенье днем составит 33 градуса тепла.

13:26
Юрий Камалтынов: Не понимаю, почему противопоставляют раздельный сбор мусоросжигательному заводу

Зампредседателя Госсовета РТ надеется, что компромисс по этому вопросу будет найден.

13:22
Леонов обозначил план работы нового Министерства спорта РТ

Министр спорта Татарстана поздравил Дамира Фаттахова с назначением на должность министра по делам молодежи РТ.

13:18
Минниханов: Благодаря нефтяникам Татарстан сохраняет положительные темпы роста экономики

«Татнефть» в прошлом году выполнила все задачи года в соответствии со «Стратегией 2025».

13:14
«Татнефть» начислила в бюджет РТ 36 млрд рублей в 2017 году

Общая сумма налоговых начислений компании составила более 300 млрд рублей.

13:12
На время чемпионата мира по футболу 58 гостиниц Татарстана завысили цены на номера

Сотрудники Роспотребнадзора проверили свыше пяти тысяч гостиниц и хостелов на территории республики.

12:58
В казанских парках и скверах состоятся «Детский Сабантуй и День йоги

Юных гостей и жителей Казани приглашают на «Детский Сабантуй», который пройдет 23 июня в 10.00 в парке «Калейдоскоп».

12:58
Леонов: В Министерстве по делам молодежи РТ будут работать около 40 человек

Новое ведомства получит отдельное здание, рассказал министр спорта Татарстана.

12:52
В Набережных Челнах отменили фестиваль болельщиков из-за отсутствия спонсоров

Единственным напоминанием о том, что где-то рядом проходит событие мирового значения, в городе стала цветочная композиция в виде футбольного мяча.

12:44
В Иннополисе пройдет «Летний кампус Президентской академии»

Темой мероприятия в 2018 году будет «Предпринимательство в культуре и сфере развлечений»

12:36
Принцессе Японии в Казани подарили образ Богородицы «Казанский»

Накануне митрополит Казанский и Татарстанский Феофан встретился с Хисако Такамадо в Благовещенском соборе.

12:29
Болельщики из Колумбии спасли на Казанке тонущего мужчину

Гости столицы Татарстана вытащили мужчину на берег при помощи веревки.

12:24
Шинный комплекс «Татнефти» реализовал рекордные 13 млн шин

Татарстанскую продукцию поставляют не только на российский рынок, но и в 50 зарубежных стран.

12:20
КАМАЗ начнет создание электробусов-беспилотников в 2019 году
12:15
Предприниматели технополиса «Новая Тура» задолжали налоговой инспекции больше 2,5 млн рублей

Сегодня в технополисе прошел совместный рейд приставов и налоговой инспекции по взысканию задолженностей.

12:06
Юрий Камалтынов о Минмолодежи: Создание самостоятельной структуры можно только приветствовать
12:00
Талгат Абдуллин дал интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ»

Интервью с главой Госжилфонда при Президенте РТ выйдет на сайте sntat.ru 23 июня.

11:48
Муфтий прокомментировал скандал с этикеткой «халяль» на свинине

Несколько дней назад компания «Челны-Мясо» наклеила на свою мясную продукцию из свинины рекламный стикер с надписью «халяль».

11:45
Биография Дамира Фаттахова
11:36
Юрий Камалтынов: Вокруг пенсионной реформы пока больше эмоций, чем какого-то разумного разговора

Вопрос об изменениях в пенсионном законодательстве будет рассмотрен на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

11:32
Казань заняла шестое место среди городов ЧМ по числу зрителей на сотню жителей

Названы самые популярные города Чемпионата мира-2018 по числу зрителей матчей на 100 жителей.

11:18
Муфтий Татарстана решил доработать правила о никахе и талаке
События

22 июняИспанская пресса: Наша сборная столкнулась с Ираном в Казани – городе мусульман

22 июня22 – 24 июня в Казани: Сабантуй, Фестиваль болельщиков, The Kremlin Confederation of ART

22 июняПервый татарин в Каннах Айдар Шарипов: “Почему татарстанское кино не может выйти на другой уровень – потому что люди работают для узкого мира»

21 июняБольшие трагедии маленьких детей: «Их забирают в семью и снова бросают на произвол судьбы»

21 июняПоцелуй от иранца и рекорд посещаемости «Казань-Арены»: что окружало второй матч чемпионата мира в столице Татарстана

21 июня«Газпром Трансгаз Казань»: Рафкат Кантюков об итогах и планах общества, будущем газомоторной техники и платежной безответственности населения

21 июняКарлос Лоор: «На чемпионате мира в России вообще нет проблем!»