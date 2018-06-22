КАМАЗ начнет создание электробусов-беспилотников в 2019 году

Тестовый беспилотник КАМАЗа будет курсировать по казанской набережной до окончания ЧМ.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В 2019 году КАМАЗ собирается начать конструкторскую разработку новых беспилотных электробусов на 12 мест. Система получит наименование ШАТЛ — (Широко Адаптивная Транспортная Логистика) модели 1221. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по развитию и инновационным продуктам ПАО «КАМАЗ» Фирдауса Кабирова.

Тестовый запуск беспилотной разработки предприятие показало еще 12 июня на казанской спецдороге.

«Это прототип „А“, следующий будет „B“. Мы приступим к прототипу „В“ после окончания первого этапа в этом году. На следующий год уже будем (приступать — прим. Т-и). „В“ — это уже конструкторская разработка с учетом технологических особенностей и будущего освоения в производстве», — рассказал журналистам Кабиров.

Специальный участок дороги для демонстрации возможностей беспилотника длиной 650 метров находится на казанской набережной. Во время проведения мундиаля все желающие могут прокатиться на нем. Необычное транспортное средство ежедневно провозит до полутысячи людей и вызывает повышенный интерес у иностранных туристов, отметил Фирдаус Кабиров.