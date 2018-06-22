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Татар-информ

22 июня 2018, 12:06

Общество

Юрий Камалтынов о Минмолодежи: Создание самостоятельной структуры можно только приветствовать

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Не хватает мощной системы аналитического сопровождения молодежной политики, считает заместитель Председателя Госсовета РТ.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на пресс-конференции заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте республики Юрий Камалтынов прокомментировал преобразование Министерства по делам молодежи и спорту в Министерство по делам молодежи и Министерство спорта. Он отметил, что создание такой самостоятельной структуры, как Минмолодежи, можно только приветствовать.

«Мы проанализировали ситуацию о реализации закона о молодежной политике в РТ. Посмотрели всю нормативно-правовую базу, которая существует на федеральном уровне, в республике. По большому счету, то, что делало наше министерство со своими подведомственными учреждениями, на федеральном уровне считается одними из лучших показателей. Этим можно гордиться», – отметил спикер.

По его мнению, сейчас закон не учитывает некоторые реалии сегодняшнего времени. «Сегодня создаются очень необычные молодежные сообщества, которые ориентируются непонятно на какие нравственные ценности и так далее. То есть большой блок вопросов фактически оказался не охвачен не только законодательно, но и организационно. Получается, что у нас в тени оказывается значительная часть молодежи. Она не просто не охвачена какими-то формами работы, вообще неизвестно, чем она занимается и что ей предложить», – сказал Камалтынов.

Он подчеркнул, что у молодежи есть потребность в продвижении своих идей, и этот вопрос надо изучать. «С моей точки зрения, у нас не хватает мощной системы аналитического сопровождения молодежной политики. То есть, в первую очередь, надо понимать, что там происходит. Считаю, что решение Президента Татарстана было абсолютно правильным. Сегодня надо отделить Министерство по делам молодежи от Минспорта по одной простой причине: большое количество мероприятий, в том числе и спортивного содержания, создают мощный эффект, но многие нравственные, патриотические аспекты немного задвигаются. Создание самостоятельной структуры можно только приветствовать. Вопрос в другом: получится или нет?», – заявил запредседателя Госсовета РТ.

По его словам, разработанная в республике стратегия молодежной политики четко выстраивает работу в этой сфере. «А чтобы делать, нужно иметь ресурсы. Вот наличие такого министерства, мне кажется, позволит это сделать. Одна проблема, с моей точки зрения. Если мы создаем новый цех, то через месяц – год точно знаем, что он выйдет на определенную проектную мощность. От молодежной политики отдачи сразу не получим, нужно работать годами. Но это нужно начать. Думаю, тянуть дальше было нельзя. Совершенно оправданное решение, с которым вышел Президент в Госсовет. Думаю, что результат здесь должен быть», – заключил спикер. 

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