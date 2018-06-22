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Фото: соцсети
(Набережные Челны, 22 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах отменили фестиваль болельщиков из-за отсутствия спонсоров и переменчивости погоды.
ФК «КАМАЗ» готовился провести фестиваль болельщиков после окончания чемпионата мира по футболу, 19 июля. Таким образом планировалось отметить завершение спортивного события мирового значения и поддержать камазовских болельщиков, преданных местному футбольному клубу. Фестиваль должен был пройти на пляже «Сандали».
«Программа у нас была такая: разместить большой экран на фоне реки Камы, пригласить известную музыкальную группу и ди-джея. Почетным гостем мероприятия также должен был стать известный телекомментатор.Собирались проводить интерактивные конкурсы с раздачей призов. Однако нам не удалось воплотить эти замыслы в жизнь. Мы не нашли спонсоров. Расходы хотели разделить: половину брал на себя ФК „КАМАЗ“, половину — три-четыре спонсора. Однако желающих принять участие в фестивале в качестве спонсоров, увы, не оказалось. Даи погода пока не радует. Но мы не отказываемся от своего замысла. Собираемся реализовать его в следующем году», — сообщил изданию заместитель генерального директора ФК «КАМАЗ» Тимур Феоктистов.
Надо отметить, что челнинцы в социальных сетях в последние дни жалуются на то, что в Набережных Челнах проигнорировали Чемпионат мира по футболу — в дни его проведения на общегородском уровне не организовано ни одного мероприятия «футбольного» профиля. Перед началом и в ходе ЧМ через соцсети идут обращения к властям с просьбой организовать фан-зону. Однако эти сообщения остаются без ответа.
Ранее же говорилось, что в Автограде будет создана фан-зона, которую планировалось разместить на площади Азатлык. Однако из-за того, что строители, ведущие реконструкцию площади, не успевали к сроку провести соответствующие работы, от организации фан-зоны отказались.
«Единственным напоминанием о том, что где-то рядом проходит событие мирового значения, является цветочная композиция в виде футбольного мяча, установленная озеленителями на Московском проспекте», — с сожалением пишут челнинцы.
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