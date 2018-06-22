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Татар-информ

22 июня 2018, 12:58

Общество

В казанских парках и скверах состоятся «Детский Сабантуй и День йоги

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Фото: Салават Камалетдинов/архив

Юных гостей и жителей Казани приглашают на «Детский Сабантуй», который пройдет 23 июня в 10.00 в парке «Калейдоскоп».

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В эти выходные для жителей и гостей Казани состоятся Международный День йоги в Горкинско-Ометьевском лесу, «Детский Сабантуй» в парке «Калейдоскоп» и фестиваль современной хореографии в сквере Аксенова, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Фестиваль современной хореографии «Площадь Свободы» пройдет 23 июня в 19:00 в сквере имени Аксенова. На площадке выступят казанские коллективы, а также состоятся показы хореографических спектаклей. Среди участников – гости из Вологды. Коллектив O’She TheARTe выступит со спектаклем «НКП», а «Челябинский театр» современного танца продемонстрирует постановку «Год без любви».

22 июня, в 18:00 в Парке Победы пройдет соревнование по спортивному ориентированию – «Семейные старты». Принять участие смогут абсолютно все – как новички, так и подготовленные. Новичков введут в курс дела инструкторы из бесплатной школы ориентирования.

23 июня в Горкинско-Ометьевском лесу в 10:00 начнется Международный День йоги. Участники смогут поупражняться в асанах на траве и посмотреть выступления танцевальных коллективов индийского танца «Урваши» и «Сантош».

Юных гостей и жителей Казани приглашают на «Детский Сабантуй», который пройдет 23 июня в 10.00 в парке «Калейдоскоп». В субботу на территории парка будет выстроен целый город из конструктора Lego. Также для маленьких участников проведут интерактивные мастер-классы от центра детского развития «Инженеры будущего» и развлекательную программу от детского научно-развлекательного центра «Зарница».

24 июня, в 10:00 в Горкинско-Ометьевком лесу состоится гонка на беговелах и велосипедах. В 16:00 у фонтана в Лядском саду выступит молодежный оркестр «Театра на Булаке», который исполнит джазовые композиции, а в 19:00 в парке «Черное озеро» состоится урок по парным танцам в рамках проекта «Танцевальный Пикник».

 

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