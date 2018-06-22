Две организации из Нурлата задолжали работникам 1,2 млн рублей зарплаты

Организация «КОС и Г» и унитарное предприятие «УК ЖКХ» не выплатили 86 сотрудникам зарплату за март и апрель.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Две нурлатские организации задолжали работникам 1,2 млн рублей зарплаты, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура выяснила, что организация «КОС и Г» и унитарное предприятие «УК ЖКХ» не выплатили 86 сотрудникам зарплату за март и апрель.

Против виновных должностных лиц возбудили административные дела по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы», руководителей организации прокуроры обязали нарушения устранить.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства работники получили свои зарплаты, а виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.