Юрий Камалтынов: Вокруг пенсионной реформы пока больше эмоций, чем какого-то разумного разговора

Вопрос об изменениях в пенсионном законодательстве будет рассмотрен на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Вокруг пенсионной реформы пока больше эмоций, чем какого-то разумного разговора. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте республики Юрий Камалтынов.

«Я свою позицию не изменил. Считаю, что вокруг этого пока больше эмоций, чем какого-то разумного разговора. Сейчас мы разберем этот документ. Он довольно техничный, с моей точки зрения, там всего лишь вносятся изменения по стажу, даются пояснения, каким образом в течение 10 лет у мужчин и в течение 16 лет у женщин этот процесс будет меняться. Финансово-экономическое обоснование говорит только о том, что никаких средств на это не понадобится. Вот здесь возникает много вопросов, которые нужно обсудить, в том числе с экспертами», – сказал спикер.

Ранее сообщалось, что Госдума отправила пакет документов об изменениях в пенсионном законодательстве для обсуждения в регионы.

«Вчера вечером из Госдумы пришел документ. Сейчас он находится у юристов», – заметил Камалтынов.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Постараемся его провести с максимально широким обсуждением и приглашением большого круга депутатов. Дальше, в зависимости от того, на какой результат в ходе обсуждения мы выйдем, посмотрим, каким образом можно использовать потенциал фракции. Вы знаете, что профсоюзы начинают проводить активную кампанию по критике этого документа, но здесь нужно посмотреть аргументы и с той, и с другой стороны. В любом случае, мы предупредили наших коллег по фракции, что аналитический материал по данному вопросу до них доведем», – подчеркнул зампредседателя парламента.

«Я не сомневаюсь, что партия свое слово скажет по этому вопросу. Есть понятие партийная дисциплина, то есть нас, скорее всего, попросят в этом активно поучаствовать. Мы должны быть готовы. Сейчас наша задача – подготовить хороший аналитический материал по этому документу», – добавил он.