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Татар-информ

22 июня 2018, 11:03

Происшествия

На время ЧМ 2018 по футболу будет ограничено использование летательных беспилотных аппаратов

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Фото: pixabay.com

Ограничительные меры будут действовать до 17 июля.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). На время ЧМ 2018 по футболу будет ограничено использование летательных беспилотных аппаратов, сообщили ИА «Татар-информ» в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В целях обеспечения безопасности матчей FIFA 2018 будет введено ограничение на использование беспилотных летательных аппаратов и установлены запретные зоны.

Пролет над «закрытой» территорией будет возможен только с разрешения РМОШ (региональных межведомственных оперативных штабов).

Ограничительные меры будут действовать до 17 июля.

 

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