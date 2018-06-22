Ограничительные меры будут действовать до 17 июля.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). На время ЧМ 2018 по футболу будет ограничено использование летательных беспилотных аппаратов, сообщили ИА «Татар-информ» в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В целях обеспечения безопасности матчей FIFA 2018 будет введено ограничение на использование беспилотных летательных аппаратов и установлены запретные зоны.

Пролет над «закрытой» территорией будет возможен только с разрешения РМОШ (региональных межведомственных оперативных штабов).

Ограничительные меры будут действовать до 17 июля.