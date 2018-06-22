Интервью с главой Госжилфонда при Президенте РТ выйдет на сайте sntat.ru 23 июня.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Глава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин дал интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

В интервью он рассказал о том, насколько востребован опыт Татарстана в сфере строительства среди других субъектов Российской Федерации, о степени участия крупнейших предприятий республики в формировании бюджета Фонда, а также затронул ряд вопросов по проекту «Салават Купере».

Интервью выйдет на сайте sntat.ru 23 июня. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.