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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Глава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин дал интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».
В интервью он рассказал о том, насколько востребован опыт Татарстана в сфере строительства среди других субъектов Российской Федерации, о степени участия крупнейших предприятий республики в формировании бюджета Фонда, а также затронул ряд вопросов по проекту «Салават Купере».
Интервью выйдет на сайте sntat.ru 23 июня. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.
Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.
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