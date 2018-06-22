Экспертиза показала, что спиртное не отвечало требованиям безопасности для здоровья человека.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Жительница Чистополя оштрафована за торговлю суррогатным алкоголем, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что в январе 44-летняя женщина купила спиртосодержащую жидкость, алкоголь она хранила у себя дома. В течение месяца она продала часть спиртного двум местным жителям. Вскоре после этого нарушительницу задержали сотрудники полиции, а спиртное было изъято.

Экспертиза показала, что жидкость не отвечает требованиям безопасности для здоровья человека.

По статье «Хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» обвиняемую оштрафовали на 15 тысяч рублей.