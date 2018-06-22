Глава земельной палаты Балтасинского района РТ за попытку взятки приговорена к обязательным работам

Председатель попыталась получить с местной жительницы 20 тысяч рублей за продление договора аренды земельного участка.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Бывшая председатель палаты имущественных и земельных отношений Балтасинского района осуждена за попытку получить взятку, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как установили в суде, в январе председатель предложила обратившейся в исполком местной жительнице помощь в продлении договора аренды земельного участка. За свои услуги она попросила 20 тысяч рублей, однако умысел довести до конца не сумела – ее действия пресекли полицейские.

По статье «Покушение на получение взятки» суд приговорил обвиняемую к полутора годам исправительных работ, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в органах самоуправления на год.