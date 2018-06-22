Глава земельной палаты Балтасинского района РТ за попытку взятки приговорена к обязательным работам

Рекомендуем
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Бывшая председатель палаты имущественных и земельных отношений Балтасинского района осуждена за попытку получить взятку, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как установили в суде, в январе председатель предложила обратившейся в исполком местной жительнице помощь в продлении договора аренды земельного участка. За свои услуги она попросила 20 тысяч рублей, однако умысел довести до конца не сумела – ее действия пресекли полицейские.
По статье «Покушение на получение взятки» суд приговорил обвиняемую к полутора годам исправительных работ, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью в органах самоуправления на год.
Следующая новость
Гости столицы Татарстана вытащили мужчину на берег при помощи веревки.
Татарстанскую продукцию поставляют не только на российский рынок, но и в 50 зарубежных стран.
Сегодня в технополисе прошел совместный рейд приставов и налоговой инспекции по взысканию задолженностей.
Интервью с главой Госжилфонда при Президенте РТ выйдет на сайте sntat.ru 23 июня.
Несколько дней назад компания «Челны-Мясо» наклеила на свою мясную продукцию из свинины рекламный стикер с надписью «халяль».
Вопрос об изменениях в пенсионном законодательстве будет рассмотрен на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.
Названы самые популярные города Чемпионата мира-2018 по числу зрителей матчей на 100 жителей.
Ограничительные меры будут действовать до 17 июля.
Экспертиза показала, что спиртное не отвечало требованиям безопасности для здоровья человека.
В празднике примут участие государственные театры Татарстана.
С начала 2018 года татарстанцы воспользовались электронной услугой не менее 6 млн раз.
Председатель попыталась получить с местной жительницы 20 тысяч рублей за продление договора аренды земельного участка.
Отряд из шести сотрудников УФССП России по РТ примет участие в раскопках в рамках всероссийской акции «Вахта памяти-2018».
Водители легковушек «Мерседес» и «Митсубиси Лансер» устроили гонки и повредили несколько автомобилей.
Указ о назначении подписал Рустам Минниханов.
Указ сегодня подписал Президент РТ.
ДТП произошло на трассе Казань – Боровое Матюшино у поворота на село Усады.
22 июняПервый татарин в Каннах Айдар Шарипов: “Почему татарстанское кино не может выйти на другой уровень – потому что люди работают для узкого мира»