Муфтий Татарстана решил доработать правила о никахе и талаке

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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Совет улемов Духовного управления мусульман РТ доработает Положение о религиозных обрядах. В документе в числе прочих будут доработаны главы о никахе и талаке, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
На заседании совета были созданы рабочие группы для доработки положения. Планируется, что усовершенствованный документ будет подготовлен к сентябрю текущего года.
Действующее положение было разработано в 2014 году и передано для пользования во все мухтасибаты. По поручению муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина принято решение об обновлении документа в соответствии с сегодняшними реалиями и с учетом актуальной ситуации в религиозной и общественной сферах в Татарстане.
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