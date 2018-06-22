В Набережных Челнах очевидцы выложили в соцсетях фото врезавшейся в эстакаду иномарки

По словам свидетелей происшествия, водитель разбитого авто сбежал с места ДТП.

(Набережные Челны, 22 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах иномарка врезалась в эстакаду, пассажирка вылетела в окно, сообщают социальные сети.

В социальных сетях Набережных Челнов появились фотографии жуткой аварии, которая произошла вчера в районе Набережночелнинской ТЭЦ. Автомобиль «КИА» врезался в эстакаду.

Очевидцы утверждают, что водитель был пьян, но сильно не пострадал. От серьзных травм мужчину спасла подушка безопасности. А вот пассажирка в момент аварии вылетела из окна автомобиля.

По словам свидетелей происшествия, сидевший за рулем сбежал с места ДТП. Пострадавшую доставили в больницу.