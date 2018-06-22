Жители Татарстана стали чаще записываться к врачу через Интернет

С начала 2018 года татарстанцы воспользовались электронной услугой не менее 6 млн раз.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Татарстанцы предпочитают записываться на прием к врачу через электронный ресурс, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

С начала текущего года услугой «Запись к врачу» воспользовались не менее 6 млн раз.

На прием к врачу можно записаться через Портал государственных и муниципальных услуг РТ, мобильное приложение «Услуги РТ», терминалы электронной очереди.