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Болельщики из Колумбии спасли на Казанке тонущего мужчину

Татар-информ

22 июня 2018, 10:46

Здоровье и среда

Жители Татарстана стали чаще записываться к врачу через Интернет

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С начала 2018 года татарстанцы воспользовались электронной услугой не менее 6 млн раз.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Татарстанцы предпочитают записываться на прием к врачу через электронный ресурс, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

С начала текущего года услугой «Запись к врачу» воспользовались не менее 6 млн раз. 

На прием к врачу можно записаться через Портал государственных и муниципальных услуг РТ, мобильное приложение «Услуги РТ», терминалы электронной очереди.

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