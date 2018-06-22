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Татар-информ

22 июня 2018, 10:30

Экономика и финансы

Автомобильные ключи с 2019 года могут стать цифровыми

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В консорциуме Car Connectivity разработали единый стандарт для технологии цифрового ключа автомобиля.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Автомобильные ключи с 2019 года могут стать цифровыми, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на консорциум Car Connectivity. Консорциум собрал крупнейшие автомобильные концерны и технологические компании.

Специалисты Car Connectivity разработали единый стандарт для технологии цифрового ключа автомобиля. Технология позволит открывать двери и заводить двигатель с помощью смартфона. 

Решение сделает возможным идентификацию пользователей. Кроме того, с его помощью можно будет продавать машину или отдавать ее на совместное пользование.

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