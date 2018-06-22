АКИБАНК стал одним из банков, кто может выдавать банковские гарантии для госзакупок

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Министерство финансов РФ включило АКИБАНК в перечень банков, которые с 1 июня могут выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 с 1 июня 2018 года действуют новые требования к банкам для выдачи гарантий в области госзакупок.
Включение банка в реестр банков, удовлетворяющих требованиям, установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ говорит о большом доверии и высокой степени надежности кредитной организации.
Правительство РФ предъявляет высокие требования к банкам. Так, банк должен иметь капитал банка в размере не менее 300 млн рублей, а также рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) не ниже BB — (RU).
В итоге из 534 банков России в рейтинг попали только 169 кредитных организаций.
Актуальный реестр банков размещается на сайте Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/#.
Лицензия ЦБ РФ № 2587. ПАО «АКИБАНК».
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