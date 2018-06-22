Судебные приставы РТ отправятся в Карелию искать останки погибших солдат

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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Пятого августа судебные приставы Татарстана отправятся в Карелию на поля сражений Второй мировой войны, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.
Отряд из шести сотрудников УФССП России по РТ примет участие в раскопках в рамках всероссийской акции «Вахта памяти-2018». Ежегодно они выезжают на поисковые работы и участвуют в идентификации и перезахоронении останков погибших солдат.
Ранее в Орловской области приставам удалось отыскать останки уроженца Лаишевского района – Шестерикова Ивана Гавриловича. Рядовой красноармеец 356-й стрелковой дивизии вернулся на родину спустя 70 лет. Останки мужчины предали земле 22 февраля 2015 года.
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22 июняПервый татарин в Каннах Айдар Шарипов: “Почему татарстанское кино не может выйти на другой уровень – потому что люди работают для узкого мира»