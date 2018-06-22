Судебные приставы РТ отправятся в Карелию искать останки погибших солдат

Отряд из шести сотрудников УФССП России по РТ примет участие в раскопках в рамках всероссийской акции «Вахта памяти-2018».

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Пятого августа судебные приставы Татарстана отправятся в Карелию на поля сражений Второй мировой войны, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Отряд из шести сотрудников УФССП России по РТ примет участие в раскопках в рамках всероссийской акции «Вахта памяти-2018». Ежегодно они выезжают на поисковые работы и участвуют в идентификации и перезахоронении останков погибших солдат.

Ранее в Орловской области приставам удалось отыскать останки уроженца Лаишевского района – Шестерикова Ивана Гавриловича. Рядовой красноармеец 356-й стрелковой дивизии вернулся на родину спустя 70 лет. Останки мужчины предали земле 22 февраля 2015 года.