Российский болельщик извинился перед журналисткой за свой поступок в прямом эфире

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Фото: кадр из видео
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Российский болельщик извинился перед репортером немецкого новостного канала DW Жюльет Гонсалес Теран за то, что поцеловал ее в прямом эфире.
«Я действовал легкомысленно и не подумал, что мой поступок смутит и шокирует вас... Мне правда очень жаль», — объяснил россиянин.
Жюльет Гонсалес Теран вела прямой эфир из Москвы о мундиале, когда мужчина подбежал и поцеловал ее в щеку.
Вчера, 21 июня, россиянин пришел в московский корреспондентский пункт издания и извинился перед журналисткой по скайпу.
Репортер приняла его извинения.
Мужчина, назвавшийся Русланом, рассказал русской редакции DW, что ситуация была неверно интерпретирована. Он поспорил с другом, что сможет поцеловать репортера в щеку во время прямого эфира.
Инцидент с «неудачной шуткой» случился 14 июня и вызвал большой резонанс в СМИ. Жюльет Гонсалес Теран и ее коллеги расценили поступок мужчины как сексуальное домогательство.
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