Российский болельщик извинился перед журналисткой за свой поступок в прямом эфире

14 июня мужчина поцеловал в щеку репортера во время прямого эфира.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Российский болельщик извинился перед репортером немецкого новостного канала DW Жюльет Гонсалес Теран за то, что поцеловал ее в прямом эфире.

«Я действовал легкомысленно и не подумал, что мой поступок смутит и шокирует вас... Мне правда очень жаль», — объяснил россиянин.

Жюльет Гонсалес Теран вела прямой эфир из Москвы о мундиале, когда мужчина подбежал и поцеловал ее в щеку.

Вчера, 21 июня, россиянин пришел в московский корреспондентский пункт издания и извинился перед журналисткой по скайпу.

Репортер приняла его извинения.

Мужчина, назвавшийся Русланом, рассказал русской редакции DW, что ситуация была неверно интерпретирована. Он поспорил с другом, что сможет поцеловать репортера в щеку во время прямого эфира.

Инцидент с «неудачной шуткой» случился 14 июня и вызвал большой резонанс в СМИ. Жюльет Гонсалес Теран и ее коллеги расценили поступок мужчины как сексуальное домогательство.