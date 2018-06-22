Появилось видео с места массовой аварии в Казани

Фото: Михаил Копылов
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места ночной аварии в Казани.
Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев сообщало, что вчера на улице Аделя Кутуя водители автомобилей «Мерседес» и «Митсубиси Лансер» решили устроить гонку. В какой-то момент они зацепили несколько авто.
Как сообщил агентству собственный источник, гонщики повредили «Ладу Приору», «Санг Йонг» и «Вортекс». В результате ДТП пострадали пассажирки «Митсубиси» и «Лады».
Ограничительные меры будут действовать до 17 июля.
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Отряд из шести сотрудников УФССП России по РТ примет участие в раскопках в рамках всероссийской акции «Вахта памяти-2018».
Водители легковушек «Мерседес» и «Митсубиси Лансер» устроили гонки и повредили несколько автомобилей.
Указ о назначении подписал Рустам Минниханов.
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Инцидент случился напротив дома №53 по улице Ферма-2.
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22 июняПервый татарин в Каннах Айдар Шарипов: “Почему татарстанское кино не может выйти на другой уровень – потому что люди работают для узкого мира»