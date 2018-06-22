Появилось видео с места массовой аварии в Казани

Водители легковушек «Мерседес» и «Митсубиси Лансер» устроили гонки и повредили несколько автомобилей.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места ночной аварии в Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев сообщало, что вчера на улице Аделя Кутуя водители автомобилей «Мерседес» и «Митсубиси Лансер» решили устроить гонку. В какой-то момент они зацепили несколько авто.

Как сообщил агентству собственный источник, гонщики повредили «Ладу Приору», «Санг Йонг» и «Вортекс». В результате ДТП пострадали пассажирки «Митсубиси» и «Лады».