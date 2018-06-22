В Высокогорском районе состоится фестиваль «Иске-Казан тугэрэк уены»

В этом году фестиваль «Иске-Казан тугэрэк уены» пройдет в Высокогорском районе во второй раз.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Фестиваль «Иске-Казан тугэрэк уены» состоится в Парке культуры и отдыха «Заказанье» 1 июля. Об этом пишет газета «Высокогорские вести».



В Высокогорском районе соберутся гости со всего Татарстана. Сейчас проходят последние приготовления к празднику. В центральном Доме культуры Высокогорского района репетируют фольклорные ансамбли, продумываются последние штрихи сценария для встречи многочисленных гостей.



В этом году фестиваль «Иске-Казан тугэрэк уены» пройдет в Высокогорском районе во второй раз. Национальный праздник гармонично переплетется с республиканским фестивалем фольклорного искусства.



В программе примут участие свыше десяти ансамблей со всей республики. Коллектив «Зоренька» к празднику обновил не только репертуар, но и костюмы, в этом им помог выигранный грант.



Еще одним украшением «Иске-Казан тугэрэк уены» станут конные скачки. Чистокровные жеребцы со всего Татарстана порадуют азартных болельщиков. В состязаниях ожидается участие более 50 маститых пород.