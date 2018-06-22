Владимир Леонов назначен министром спорта РТ

Фото: Рамиль Гали/архив
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана подписал указ о назначении Владимира Леонова министром спорта РТ, сообщает источник ИА «Татар-информ».
Владимир Леонов родился 25 августа 1977 года в Казани. В 1999 году Леонов окончил Казанский финансово-экономический институт, получил квалификацию бакалавра экономики. В начале 2000-х Леонов работает Заместителем директора Общественной организации творческой молодежи РТ, в 2008 году он становится Председателем Комитета внешних связей и туризма исполкома Казани. Дальнейшая работа Владимира Леонова была неразрывна связана со спортом. В 2008- 2013 годах он возглавляет Дирекцию Универсиады-2013, затем становится гендиректором ФК «Рубин». С сентября 2014 года Леонов был назначен Министром по делам молодежи и спорту Татарстана.
Владимир Леонов имеет ряд наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, воспитывает двоих детей - сына и дочь.
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