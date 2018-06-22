ESET обнаружил вирус, управляющий смартфонами через Telegram

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Специалисты лаборатории ESET нашли новый вирус HeroRat, распространяемый через неофициальные магазины приложений, социальные сети и мессенджеры. Он управляет зараженными смартфонами на базе Android через мессенджер Telegram, сообщает пресс-служба антивирусной компании.
Вредоносную программу предлагают под видом приложений, обещающих криптовалюту в подарок, бесплатный мобильный Интернет или накрутку подписчиков в соцсетях. После запуска приложения программа сообщает об ошибке и самоудалении, но на деле начинает работать.
Троян способен перехватывать и отправлять текстовые сообщения, красть контакты, звонить, записывать разговоры, делать скриншоты экрана, определять местоположение гаджета и изменять его настройки. Фактически зараженный смартфон оказывается под полным контролем хакера.
Зараженные устройства управляются с помощью Telegram-ботов. Использование мессенджера позволяет избегать обнаружения через известные серверы загрузки.
В целом семейство вирусов, к которому относится HeroRat, активно с августа 2017 года. Конкретный же троян продается его авторами в трех комплектациях за 25, 50 и 100 долларов. Исходный код киберпреступники предлагают за 650 долларов.
Большинство случаев заражения зафиксировано в Иране. Специалисты по кибербезопасности советуют не использовать неофициальные магазины приложений для Android, так как троян отсутствует в Google Play.
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