В Лаишевском районе при столкновении трех авто пострадала четырехлетняя девочка

ДТП произошло на трассе Казань – Боровое Матюшино у поворота на село Усады.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Лаишевском районе столкнулись две легковушки и грузовик, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Утром на трассе Казань – Боровое Матюшино у поворота на село Усады столкнулись «Тойота Аурис», «Киа Сид» и «ГАЗ-3307».

В результате аварии травмы получили 42-летняя женщина и четырехлетняя девочки. Пострадавших доставили в травматологический центр РКБ.

На месте сотрудники ПСЧ №119 отключили аккумуляторы машин.