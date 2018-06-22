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Татар-информ

22 июня 2018, 09:33

Происшествия

В Лаишевском районе при столкновении трех авто пострадала четырехлетняя девочка

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ДТП произошло на трассе Казань – Боровое Матюшино у поворота на село Усады.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Лаишевском районе столкнулись две легковушки и грузовик, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Утром на трассе Казань – Боровое Матюшино у поворота на село Усады столкнулись «Тойота Аурис», «Киа Сид» и «ГАЗ-3307».

В результате аварии травмы получили 42-летняя женщина и четырехлетняя девочки. Пострадавших доставили в травматологический центр РКБ.

На месте сотрудники ПСЧ №119 отключили аккумуляторы машин.

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