Глава МИД Литвы о бойкоте ЧМ-2018: не очень чувствуется

Лишь официальные представители Великобритании и Исландии отказались от визита чемпионата мира.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сделал заявление о том, что «бойкот» мундиаля в России провалился, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал заграничных коллег к «бойкоту» ЧМ-2018 на «политическом уровне».

Но по словам Линаса Линкявичюса, «бойкот» не увенчался успехом.

«Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется», — отметил дипломат.

Лишь официальные представители Великобритании и Исландии отказались от визита чемпионата мира. Но министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон после старта ЧМ отметил, что страна не собиралась его бойкотировать.