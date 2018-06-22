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На время ЧМ 2018 по футболу будет ограничено использование летательных беспилотных аппаратов

Татар-информ

22 июня 2018, 09:24

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Глава МИД Литвы о бойкоте ЧМ-2018: не очень чувствуется

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Лишь официальные представители Великобритании и Исландии отказались от визита чемпионата мира.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сделал заявление о том, что «бойкот» мундиаля в России провалился, сообщает РИА Новости. 

Ранее украинский министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал заграничных коллег к «бойкоту» ЧМ-2018 на «политическом уровне». 

Но по словам Линаса Линкявичюса, «бойкот» не увенчался успехом. 

«Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется», — отметил дипломат.

Лишь официальные представители Великобритании и Исландии отказались от визита чемпионата мира. Но министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон после старта ЧМ отметил, что страна не собиралась его бойкотировать.

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