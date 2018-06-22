Глава МИД Литвы о бойкоте ЧМ-2018: не очень чувствуется

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сделал заявление о том, что «бойкот» мундиаля в России провалился, сообщает РИА Новости.
Ранее украинский министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал заграничных коллег к «бойкоту» ЧМ-2018 на «политическом уровне».
Но по словам Линаса Линкявичюса, «бойкот» не увенчался успехом.
«Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется», — отметил дипломат.
Лишь официальные представители Великобритании и Исландии отказались от визита чемпионата мира. Но министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон после старта ЧМ отметил, что страна не собиралась его бойкотировать.
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