В Татарстане хаджиев предупредили об инфекциях в Саудовской Аравии

Роспотребнадзор советует паломникам чаще мыть руки с мылом и избегать верблюдов.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по Татарстану предупредило собирающихся отправиться в хадж жителей республики об инфекциях, с которыми они могут столкнуться в Саудовской Аравии.

В сообщении ведомства отмечается, что в королевстве сохраняется неблагополучная ситуация с ближневосточным респираторным синдромом коронавируса (MERS), отмечаются случаи заболевания лихорадкой Денге и так далее.

Роспотребнадзор рекомендует во время хаджа чаще мыть руки с мылом, использовать салфетки при кашле и насморке, избегать контактов с заболевшими, по возможности носить марлевую повязку в местах массового скопления людей, не контактировать напрямую с верблюдами и не пить сырое верблюжье молоко, не употреблять сырую воду. При появлении недомогания сразу же следует обращаться к врачу.

При укусе или оцарапывании животным следует промыть травмированное место водой с мылом и обратится в медучреждение.

При этом для получения визы паломник должен иметь действующий международный сертификат о вакцинации от менингококковой инфекции.

Если после возвращения из паломничества проявятся любые симптомы заболевания, нужно будет сразу же обратиться к врачу, проинформировав его о пребывании в хадже.