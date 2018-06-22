Аргентинского фаната наказали за оскорбление россиянки

Болельщик по просьбе Аргентины не сможет посетить оставшиеся игры мундиаля.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Оскорбительно разыгравший россиянку аргентинский болельщик не сможет посетить оставшиеся матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила в своем Twitter’е министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Поступок аргентинца Фернандо Пенови, который попросил россиянку произнести непристойности на неизвестном ей испанском языке, Буллирич сочла «сексистким и неуважительным».

Министр подчеркнула, что после обращения аргентинской стороны фанат «не сможет войти на стадионы».

Ранее аналогичную злую шутку с гражданкой РФ, не знавшей португальского, сыграли болельщики из Бразилии. Для них непристойный розыгрыш обернулся еще более серьезными последствиями, чем для аргентинца. Сотрудник авиакомпании лишился работы, а военного полицейского ждет дисциплинарная проверка.