Греция выполнила все условия завершающей программы финансовой помощи

Последний транш в размере 15 миллиардов евро греческая сторона получит после его одобрения странами еврозоны.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Греция выполнила все условия последней по счету программу финансовой помощи. Об этом после заседания министров финансов стран зоны евро в Люксембурге сообщил журналистам руководитель Еврогруппы Марио Сентено, передает «Интерфакс».

Теперь после одобрения на национальном уровне Европейский стабилизационный механизм перечислит Греции завершающий транш в размере 15 млрд евро. Рассчитанный на 22 месяца запас ликвидности страны составит 24,1 млрд евро, отмечает ТАСС.

Министр финансов Греции Эвклидис Цакалотос подчеркнул, что греки должны увидеть конкретные результаты завершения программы оказания макрофинансовой помощи, сообщает Agence France-Presse.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил в своем Twitter’е об окончании восьми кризисных лет Греции и еврозоны в целом.