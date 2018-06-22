В Казани спасатели помогли ребенку, застрявшему между деревьями

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Казани спасатели помогли застрявшему ребенку, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Накануне утром на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонила женщина. Она рассказала, что напротив дома №53 по улице Ферма-2 нога ее семилетнего сына застряла между деревьями, вытащить мальчика самостоятельно у матери не получается.
Прибывшие на место сотрудники ЗПСО №2 при помощи ручного гидравлического инструмента освободили ребенка и передали его врачам.
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