В Казани спасатели помогли ребенку, застрявшему между деревьями

Инцидент случился напротив дома №53 по улице Ферма-2.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Казани спасатели помогли застрявшему ребенку, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне утром на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонила женщина. Она рассказала, что напротив дома №53 по улице Ферма-2 нога ее семилетнего сына застряла между деревьями, вытащить мальчика самостоятельно у матери не получается.

Прибывшие на место сотрудники ЗПСО №2 при помощи ручного гидравлического инструмента освободили ребенка и передали его врачам.