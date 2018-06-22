Украина ввела санкции против политических партий России

Ограничительные меры затронули председателя ЦИК Эллу Памфилову и предпринимателей Ротенбергов.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Украина ввела санкции против семи политических партий России, председателя Центральной избирательной комиссии РФ, нескольких общественных организаций и ряда предпринимателей. Соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.

Ограничительные меры введены против «Единой России», КПРФ и ЛДПР, а также против партий «Родина» и «Патриоты России», Демократической партии России и Аграрной партии России. Кроме того, они затронули «Корпус "За чистые выборы"», «Боевое братство», Союз ветеранов Афганистана и Союз пенсионеров России.

Под санкциями оказались председатель ЦИК Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев и члены ряда избирательных комиссий Крыма.

Также санкции затронули Аркадия, Бориса и Романа Ротенбергов и еще нескольких российских бизнесменов. Аркадий Ротенберг является владельцем основного подрядчика строительства Крымского моста – компании «Стройгазмонтаж».

Теперь в украинские санкционные списки в общей сложности входят 1759 граждан и 786 организаций.