Трамп объяснил надпись на куртке своей супруги

По словам американского лидера, фраза на куртке была адресована лживым СМИ.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем Twitter’е объяснил надпись на куртке своей супруги Мелании Трамп «Мне действительно плевать, а вам?» (I really don't care, do [yo]u?).

По словам американского лидера, это фраза относится к СМИ, фабрикующим фальшивые новости. «Мелания поняла, насколько они бесчестны, и теперь ей действительно наплевать», – добавил Трамп.

До этого надпись на куртке первой леди, в которой она вылетела в Техас, чтобы посетить центры размещения детей нелегальных мигрантов, разлученных с семьями, вызвала критику у публики, отмечает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал CNN.