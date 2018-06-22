Порошенко отменил запрет Москальковой въезжать на Украину

Российский омбудсмен теперь сможет посетить находящихся в заключении граждан РФ.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на посещение Украины российским омбудсменом Татьяной Москальковой, чтобы она могла посетить находящихся в заключении граждан России. Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает телеканал «Громадське».

По словам украинского уполномоченного по правам человека, после снятия наложенного из-за посещения Крыма запрета на въезд Москалькова «может беспрепятственно приезжать на Украину».

Накануне президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили возможность обмена удерживаемыми лицами. Также шла речь о необходимости обеспечить доступ к заключенным омбудсменов обеих стран.