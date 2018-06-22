В Гватемале в пропасть сорвался автобус с 55 студентами

В результат ДТП погибли минимум восемь человек.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Гватемале автобус с 55 студентами, направлявшимися на спортивные соревнования, упал в пропасть глубиной 70 м. Об этом сообщает местное издание Prensa Libre.

В результате происшествия погибли как минимум восемь человек: семь из них скончались на месте, а еще один умер в больнице от полученных травм. Еще 35 пострадавших госпитализированы.

Причины случившегося неизвестны. По некоторым данным, у автобуса могли отказать тормоза. Кроме того, правоохранительные органы выясняют, находится ли водитель в числе раненых или он поспешил скрыться с места происшествия.