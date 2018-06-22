В Гватемале в пропасть сорвался автобус с 55 студентами

Рекомендуем
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Гватемале автобус с 55 студентами, направлявшимися на спортивные соревнования, упал в пропасть глубиной 70 м. Об этом сообщает местное издание Prensa Libre.
В результате происшествия погибли как минимум восемь человек: семь из них скончались на месте, а еще один умер в больнице от полученных травм. Еще 35 пострадавших госпитализированы.
Причины случившегося неизвестны. По некоторым данным, у автобуса могли отказать тормоза. Кроме того, правоохранительные органы выясняют, находится ли водитель в числе раненых или он поспешил скрыться с места происшествия.
Следующая новость
В религиозной образовательной программе будут задействованы более сотни мусульманских приходов региона.
Гостей выпускного ждет вручение медалей, флешмобы, творческие номера, традиционный парад и вальс.
На обновление дворов выделено 65 млн рублей.
В преддверии Дня памяти и скорби в честь ветеранов Великой Отечественной войны местные жители посадили 16 именных туй.
Инспекторы Минэкологии РТ обеспечили перенос незаконного строения в водоохранной зоне.
Для финалисток в виде тестирования прошел заочный интеллектуальный этап, вопросы касались культуры и истории кряшен.
За подготовкой искового заявления в суд для решения земельных вопросов теперь можно обратиться в Кадастровую палату.
Дорожная авария произошла на улице Аделя Кутуя.
В течение пяти дней зрители смогут увидеть цветные и черно-белые пародии, хорроры и мелодрамы.
Фильм рассказывает о важности и пользе работы больничных клоунов для слабослышащих ребят.
Участниками лагеря стали 20 воспитанников кадетских школ – интернатов Татарстана.
Лебеди во время плавания любят вытягивать лапки над водой, и они хорошо себя чувствуют в своем новом доме.
Одно из главных условий конкурса заключается в том, что проект должен быть одобрен группой людей, для которых он создается.
На празднике присутствовали соотечественники из Бельгии, Великобритании, Франции, Италии и Германии, представители Татарстана и Башкортостана.
21 июняПоцелуй от иранца и рекорд посещаемости «Казань-Арены»: что окружало второй матч чемпионата мира в столице Татарстана
21 июня«Газпром Трансгаз Казань»: Рафкат Кантюков об итогах и планах общества, будущем газомоторной техники и платежной безответственности населения