Минобороны опубликовало документы начала Великой Отечественной войны

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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Сегодня, в День памяти и скорби, Министерство обороны РФ опубликовало документы, относящиеся к началу Великой Отечественной войны.
В том числе на сайте военного ведомства размещена директива Наркомата обороны № 1 от 22 июня 1941 года, предупреждающая о возможном ударе немецких войск и требующая принять превентивные меры, приведя части в боевую готовность и рассредоточив самолеты.
Также опубликован боевой приказ Наркомата обороны № 2 от 22 июня 1941 года, составленный от руки начальником Генерального штаба Георгием Жуковым в 7.15 утра. Он требовал уничтожить вторгнувшиеся силы противника, не переходя границу до особого приказа. Авиации предписывалось уничтожать вражеские самолеты на аэродромах и наносить удары по группировкам немецких войск.
Кроме того, на сайте Минобороны приведена трофейная карта начального этапа плана «Барбаросса», на которой изображены запланированные удары немецких войск в центральной части фронта.
Помимо этого опубликованы наградные листы на отличившихся в первые дни военнослужащих по приграничным военным округам – Киевскому особому, Западному особому и Ленинградскому.
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