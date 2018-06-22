Минобороны опубликовало документы начала Великой Отечественной войны

На сайте военного ведомства размещен составленный Жуковым утром 22 июня приказ Наркомата обороны.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Сегодня, в День памяти и скорби, Министерство обороны РФ опубликовало документы, относящиеся к началу Великой Отечественной войны.

В том числе на сайте военного ведомства размещена директива Наркомата обороны № 1 от 22 июня 1941 года, предупреждающая о возможном ударе немецких войск и требующая принять превентивные меры, приведя части в боевую готовность и рассредоточив самолеты.

Также опубликован боевой приказ Наркомата обороны № 2 от 22 июня 1941 года, составленный от руки начальником Генерального штаба Георгием Жуковым в 7.15 утра. Он требовал уничтожить вторгнувшиеся силы противника, не переходя границу до особого приказа. Авиации предписывалось уничтожать вражеские самолеты на аэродромах и наносить удары по группировкам немецких войск.

Кроме того, на сайте Минобороны приведена трофейная карта начального этапа плана «Барбаросса», на которой изображены запланированные удары немецких войск в центральной части фронта.

Помимо этого опубликованы наградные листы на отличившихся в первые дни военнослужащих по приграничным военным округам – Киевскому особому, Западному особому и Ленинградскому.