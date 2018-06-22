СМИ сообщили об ударах возглавляемой США коалиции по Сирии

В результате якобы погибли восемь гражданских лиц и один военный.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Возглавляемая Соединенными Штатами антитеррористическая коалиция нанесла два авиаудара по территории Сирии, в результате которых погибли в общей сложности девять человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на государственное сирийское агентство САНА.

Один удар якобы был нанесен по населенному пункту Аль-Шифа к востоку от города Дейр-эз-Зор. Жертвами бомбардировки будто бы стали восемь мирных жителей, также была повреждена инфраструктура.

Атаки коалиции в этой части страны агентство назвало «инструментом давления» на население, чтобы оно признало власть являющихся союзниками США Сирийских демократических сил (SDF), включающих курдские и арабские отряды.

Еще один удар якобы был нанесен в провинции Хомс. В результате будто бы погиб один сирийский военный.

Ранее Сирия заявляла о нанесении американцами удара по позициям правительственных сил в городе Абу-Кемаль 18 июня. Пентагон отверг обвинения в бомбардировке.