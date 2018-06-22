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Татар-информ

22 июня 2018, 08:18

Экономика и финансыОфициальная хроника

Рустам Минниханов примет участие в годовом собрании акционеров ПАО «Татнефть»

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Заседание совета директоров и годовое собрание акционеров ПАО «Татнефть» состоятся в Альметьевске.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует с рабочей поездкой посетить Альметьевск. Там он примет участие в годовом общем собрании акционеров и заседании совета директоров ПАО «Татнефть».

В минувшем году одна из ведущих компаний нефтегазового сектора России демонстрировала успешный рост по всем направлениям деятельности.

В 2017-м добыто почти 29 млн т нефти, продолжается успешное освоение месторождений сверхвязких углеводородов, произведено 8,5 млн т нефтепродуктов. Глубина переработки нефти составляет 99,24 процента.

Активно развивается розничная сеть АЗС. Среднесуточная реализация на одну АЗС в сравнении с 2016 годом выросла на 6 процентов. Увеличилась выручка шинной продукции, поставляемой в 50 стран мира. Развивается композитный кластер высокотехнологичных продуктов. Повышается надежность и эффективность генерирующих мощностей.

Консолидированная выручка группы «Татнефть» по итогам 2017 года выросла на 17,4 процента и превысила 681 млрд рублей. Капитализация ПАО «Татнефть» за год выросла на 14 процентов и достигла 1,1 трлн рублей.

К 2025 году компания намерена удвоить стоимость активов в долларовом эквиваленте, сохранить финансовую устойчивость и контроль над рисками, продолжить демонстрировать высокий уровень дивидендной доходности и развития.

Только в 2017 году на реализацию инициатив стратегия развития компании ПАО «Татнефть» направило около 90 млрд рублей.

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