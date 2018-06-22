В Алькеевском районе РТ активисты ОНФ выявили несоответствующие требованиям детсады

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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В селах Алькеевского района Татарстана общественники ОНФ при проверке детских садов выявили оборудование и игровые площадки, не соответствующие современным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба филиала движения в РТ.
Активисты зафиксировали, что некоторым садикам остро необходим капремонт. В части проверенных объектов дошкольного образования до сих пор для отопления помещений используются печи, а туалеты находятся на улице. Протоколы осмотра детских садов активисты направили в администрацию района и Министерство образования и науки Татарстана.
Подобные проверки стали частью проекта ОНФ «Народная оценка качества» и прошли во всех регионах России.
Их участниками стали и родители воспитанников, которым было предложено оценить качество работы детсадов по открытости и доступности информации об организации, комфортности услуг, доступности их получения, вежливости и компетентности сотрудников по пятибалльной шкале.
Проверки прошли детские сады сел Нижнее и Верхнее Алькеево, Нижнее и Верхнее Колчурино и Старое Ямкино РТ. Их посещают всего 6 – 8 детей, в двух ведется ремонт.
Новое здание на 25 мест для дошкольников и 25 мест для учеников начальных классов планируется построить в селе Нижнее Колчурино в 2020 году. Детский сад «Ромашка» в селе Старое Ямкино включен в план капитального ремонта в 2019 – 2021 годах, а пока находится в щитовом здании.
При этом проверяющие от ОНФ как положительные стороны отметили, что все проверенные детские сады имеют приусадебные участки с плодово-овощными культурами и детские игровые площадки. Укомплектованы они по-разному – от качелей и песочницы до разнообразных, сделанных своими силами элементов. При этом практически везде требуется организация спортивной площадки и теневого навеса. Кроме того, около всех проверенных детских садов отсутствуют дорожные знаки, нет искусственных неровностей и пешеходного перехода, как того требуют нормативы безопасности дорожного движения.
«Мы выявили ряд нарушений, но в рамках проводимых ремонтных работ, я надеюсь, они будут устранены», – оптимистично резюмировала по итогам проверки эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Лилия Мухаметзянова.
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