Летом мечети Татарстана проведут для детей курсы по основам ислама

В религиозной образовательной программе будут задействованы более сотни мусульманских приходов региона.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Азы религиозного воспитания во время летних каникул будут преподавать детям на специальных образовательных курсах мечети Татарстана, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

В числе традиционных летних мероприятий для детей и подростков пройдут как занятия по основам ислама, так и уроки о здоровом образе жизни, активные игры на свежем воздухе, викторины и конкурсы, вылазки на природу. Подготовлена специальная культурно-просветительская программа.

Со 2 по 8 июля программа стартует для мальчиков 6 – 15 лет в казанской мечети «Тынычлык». С 9 по 14 июля – для девочек.

Летние занятия с двухнедельными сменами по основам ислама для детей школьного возраста будет проводить и Апанаевская мечеть Казани.

Подобный летний отдых будет организован также в мечетях Буинского, Кукморского, Лаишевского, Лениногорского, Набережночелнинского, Нурлатского, Рыбнослободского, Сармановского, Тетюшского, Чистопольского, Алькеевского, Актанышского и других мухтасибатах республики. Всего в религиозной образовательной программе на период летних каникул примут участие более сотни мечетей региона.

