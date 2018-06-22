Летом мечети Татарстана проведут для детей курсы по основам ислама

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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Азы религиозного воспитания во время летних каникул будут преподавать детям на специальных образовательных курсах мечети Татарстана, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.
В числе традиционных летних мероприятий для детей и подростков пройдут как занятия по основам ислама, так и уроки о здоровом образе жизни, активные игры на свежем воздухе, викторины и конкурсы, вылазки на природу. Подготовлена специальная культурно-просветительская программа.
Со 2 по 8 июля программа стартует для мальчиков 6 – 15 лет в казанской мечети «Тынычлык». С 9 по 14 июля – для девочек.
Летние занятия с двухнедельными сменами по основам ислама для детей школьного возраста будет проводить и Апанаевская мечеть Казани.
Подобный летний отдых будет организован также в мечетях Буинского, Кукморского, Лаишевского, Лениногорского, Набережночелнинского, Нурлатского, Рыбнослободского, Сармановского, Тетюшского, Чистопольского, Алькеевского, Актанышского и других мухтасибатах республики. Всего в религиозной образовательной программе на период летних каникул примут участие более сотни мечетей региона.
В религиозной образовательной программе будут задействованы более сотни мусульманских приходов региона.
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