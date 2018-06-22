Главное
В Казани из-за любителей погонять столкнулись пять легковушек

Татар-информ

22 июня 2018, 05:34

Здоровье и среда

Экологическая экспедиция от Татарстана до Алтая начнется 1 июля

Рекомендуем

Минэкологии РТ и челнинское отделение РГО организовали экологический проект «Автотуризм без вреда природе. От Волги до Катуни».

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Экопроект «Автотуризм без вреда природе. От Волги до Катуни» стартует с 1 июля, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

За 21 день участники проекта посетят сотни населенных пунктов от Татарстана до Алтая, 89 особо охраняемых природных территорий России, а также национальные парки, частные экофермы, природные музеи и заповедники. Экспедиция также включит сплавы по горным рекам, покорение Чуйского тракта и конные экопоходы в Курайскую степь Алтайского края. 

Участники экологического тура будут участвовать в очистке водоемов и акции по раздельному сбору мусора. Собранная информация будет использована для подготовки учебных материалов по экологии и географии для учреждений дополнительного образования.

Экологический проект реализует Набережночелнинское отделение «Русского географического общества» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ. Он призван привлечь внимание соотечественников к вопросам экологически ответственного поведения на природе, сохранения первозданности природы, а также развития внутреннего экотуризма и бережного отношения к окружающей среде.

Следующая новость

В нацпарке «Нижняя Кама» спасли птенца орлана-белохвоста
Новости дня
05:34
Экологическая экспедиция от Татарстана до Алтая начнется 1 июля
04:15
Летом мечети Татарстана проведут для детей курсы по основам ислама

В религиозной образовательной программе будут задействованы более сотни мусульманских приходов региона.

03:19
В Нижнекамске на набережной устроят креативный выпускной бал

Гостей выпускного ждет вручение медалей, флешмобы, творческие номера, традиционный парад и вальс.

02:20
В Заинске обновят 57 дворовых территорий

На обновление дворов выделено 65 млн рублей.

01:27
В Алькеевском районе РТ активисты ОНФ выявили несоответствующие требованиям детсады
00:22
В Тетюшском районе заложили аллею в честь ветеранов

В преддверии Дня памяти и скорби в честь ветеранов Великой Отечественной войны местные жители посадили 16 именных туй.

21.06 23:47
В Бугульминском районе РТ открыли доступ к берегу Карабашского водохранилища

Инспекторы Минэкологии РТ обеспечили перенос незаконного строения в водоохранной зоне.

21.06 23:27
NASA показало снимки голубых дюн на Марсе
21.06 23:12
Финалистки «Керэшен чибэре» в Менделеевске преодолели заочный этап конкурса

Для финалисток в виде тестирования прошел заочный интеллектуальный этап, вопросы касались культуры и истории кряшен.

21.06 23:02
В Кадастровую палату по РТ стали чаще обращаться для решения земельных споров

За подготовкой искового заявления в суд для решения земельных вопросов теперь можно обратиться в Кадастровую палату.

21.06 22:57
В Казани из-за любителей погонять столкнулись пять легковушек

Дорожная авария произошла на улице Аделя Кутуя.

21.06 22:40
Создатели заморозили работу над всеми фильмами «Звездных войн»
21.06 22:26
Обновленный ДК Ленина примет фестиваль анимационного кино стран Вышеградской четверки

В течение пяти дней зрители смогут увидеть цветные и черно-белые пародии, хорроры и мелодрамы.

21.06 22:12
В Нижнем Новгороде желающие смогут пожениться на фестивале болельщиков ЧМ-2018
21.06 22:00
Казанский фильм о больничных клоунах победил на международном кинофоруме

Фильм рассказывает о важности и пользе работы больничных клоунов для слабослышащих ребят.

21.06 21:42
Первая смена оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» завершит работу 29 июня

Участниками лагеря стали 20 воспитанников кадетских школ – интернатов Татарстана.

21.06 21:33
Орнитолог объяснил необычное положение лапки одного из лебедей в парке «Черное озеро»

Лебеди во время плавания любят вытягивать лапки над водой, и они хорошо себя чувствуют в своем новом доме.

21.06 21:09
Татарстанское отделение «Единой России» примет участие в конкурсе социальных проектов

Одно из главных условий конкурса заключается в том, что проект должен быть одобрен группой людей, для которых он создается.

21.06 20:56
В Женеве с большим размахом отпраздновали Сабантуй-2018

На празднике присутствовали соотечественники из Бельгии, Великобритании, Франции, Италии и Германии, представители Татарстана и Башкортостана.

21.06 20:48
На Украине начали разработку закона о полном запрете ввоза книг из РФ
21.06 20:39
В Набережных Челнах осудили угнавшего погрузчик от торгового центра

Пьяный угонщик успел выехать на проспект и проехать довольно приличное расстояние от торгового центра, когда его остановил дорожный патруль.

21.06 20:32
Госансамбль песни и танца РТ выступил перед медработниками Актанышского района

Медицинские работники Актанышского района отметили профессиональный праздник.

21.06 20:20
На челнинском крановом заводе приступили к съемкам очередного эротического календаря

На страницах календаря работницы завода выступали в ролях магазинных манекенов, любительниц банных забав, селянок.

21.06 20:11
В Набережных Челнах в «Академии развития моногородов» учат заманивать инвесторов

Для обучения на конференции-семинаре приехали 200 делегатов из Башкортостана, Мордовии, Удмуртии, Пермского края и Кировской области.

21.06 20:00
Сейм Латвии запретил преподавание на русском в частных вузах
События

21 июняБольшие трагедии маленьких детей: «Их забирают в семью и снова бросают на произвол судьбы»

21 июняПоцелуй от иранца и рекорд посещаемости «Казань-Арены»: что окружало второй матч чемпионата мира в столице Татарстана

21 июня«Газпром Трансгаз Казань»: Рафкат Кантюков об итогах и планах общества, будущем газомоторной техники и платежной безответственности населения

21 июняКарлос Лоор: «На чемпионате мира в России вообще нет проблем!»

21 июняКак выбирать онлайн-кассу: смарт-терминалы против «автономок»

20 июня«Кто стучится в дверь ко мне?»: как в Казани приставы ранним утром навещают должников

20 июняВасилий Лановой: о разлуке с Украиной и чей портрет он поднимает в «Бессмертном полку»