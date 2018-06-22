Экологическая экспедиция от Татарстана до Алтая начнется 1 июля

Минэкологии РТ и челнинское отделение РГО организовали экологический проект «Автотуризм без вреда природе. От Волги до Катуни».

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Экопроект «Автотуризм без вреда природе. От Волги до Катуни» стартует с 1 июля, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

За 21 день участники проекта посетят сотни населенных пунктов от Татарстана до Алтая, 89 особо охраняемых природных территорий России, а также национальные парки, частные экофермы, природные музеи и заповедники. Экспедиция также включит сплавы по горным рекам, покорение Чуйского тракта и конные экопоходы в Курайскую степь Алтайского края.

Участники экологического тура будут участвовать в очистке водоемов и акции по раздельному сбору мусора. Собранная информация будет использована для подготовки учебных материалов по экологии и географии для учреждений дополнительного образования.

Экологический проект реализует Набережночелнинское отделение «Русского географического общества» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ. Он призван привлечь внимание соотечественников к вопросам экологически ответственного поведения на природе, сохранения первозданности природы, а также развития внутреннего экотуризма и бережного отношения к окружающей среде.