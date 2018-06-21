Культурная программа ЧМ-2018: Кинотеатр «Мир» и сквер имени Аксенова

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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В рамках чемпионата мира по футболу в кинотеатре «Мир» и в близлежащем парке имени Аксенова пройдут киномарафоны.
В кинотеатре «Мир» 26 июня будет показан фильм «Мечты сбываются» режиссера Дэвида Фрэнклена. Начало в 19.00, 12+.
6 июля – «Черный мяч» Хусейна Эркенова. Начало в 19.00, 0+.
12 июля – «Коробка» Эдуарда Бордукова. Начало в 19.00, 12+.
14 июля – «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» Артема Аксененко. Начало в 19.00, 6+.
В сквере имени Аксенова 7 июля будет показан фильм «Легенда № 17» Николая Лебедева. Начало в 20.30, 6+.
11 июля покажут «Пеле. Рождение легенды» Джеффа и Майкла Цимбалистов и документальный фильм «Для всех и каждого». Начало в 20.30, 12+.
18 июля будут показаны «Чистая победа» Георгия Шенгелия и «Диагноз – это еще не приговор» Наили Мурсалимовой. Начало в 20.30, 12+.
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