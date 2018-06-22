В Заинске обновят 57 дворовых территорий

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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Заинске продолжается реновация городских дворовых территорий. В этом году в список попали 57 дворов, на их обновление выделено 65 млн рублей, сообщает «Заинск-информ».
Реализация ремонтных мероприятий стала возможной благодаря госпрограмме по формированию современной городской среды на территории РТ на 2018 – 2022 годы.
Капитальный ремонт двора включит ремонт асфальтового покрытия проезжей части, тротуаров, подходов к подъезду жилых многоквартирных домов, расширение парковочной зоны.
В городе уже заасфальтированы некоторые дворы по улицам Шоссейная, Мичурина, Строителей, Жукова, Ленина. Подготовительные работы проводятся по улицам Никифорова и проспекту Победы.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани отремонтировали дороги на 11 улицах.
На обновление дворов выделено 65 млн рублей.
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