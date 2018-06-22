В Нижнекамске на набережной устроят креативный выпускной бал

Гостей выпускного ждет вручение медалей, флешмобы, творческие номера, традиционный парад и вальс.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Впервые в Нижнекамске выпускной бал пройдет на обновленной набережной. Праздник под названием «Желтые кеды» символизирует свободу и солнечное лето, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Бал состоится 23 июня, его участниками станут более тысячи школьников.

Организаторы мероприятия обещают, что по креативности и стилевой наполненности праздник в Нижнекамске приблизится к федеральным «Алым парусам».

Гостей выпускного ждет вручение медалей, флешмобы, творческие номера, традиционный парад и вальс. Перед вчерашними школьниками выступят молодежная группа Dabro и коллектив «Виктор», который исполнит композиции Виктора Цоя.